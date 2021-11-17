США внесли Россию в список стран, нарушающих свободу вероисповедания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США внес Россию в список стран, власти которых причастны к «систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозных прав». Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Кроме России, в «черный список» попали Китай, Северная Корея, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, а также Эритрея и Мьянма. Как отметил госсекретарь США, ситуация с нарушением религиозных свобод в данных странах «вызывает особую озабоченность».

США также добавили в «список наблюдения» Коморские Острова, Алжир, Кубу и Никарагуа, власти которых, по словам Блинкена, «допустили серьезные нарушения свободы вероисповедания».

«В современном мире вызовы свободе вероисповедания носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер… Они требуют постоянной глобальной сплоченности тех, кто не желает принимать ненависть, нетерпимость и преследования как статус-кво», - говорится в соответствующем заявлении.

Блинкен также указал на необходимость «безотлагательного внимания международного сообщества», отметив, что Вашингтон продолжит «оказывать давление» для того, чтобы власти ряда стран «исправили недостатки» в местных законах.

Напомним, ранее Россия была внесена в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод.