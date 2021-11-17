Суд признал законным решение не пускать в школы Москвы учеников, отказавшихся от теста на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский городской суд признал законным положения приказа департамента здравоохранения и департамента образования столицы, который устанавливает запрет на проход в учебные заведения для учеников школ Москвы, не прошедших тестирование на COVID-19.

Таким образом, суд отклонил иск законного представителя несовершеннолетнего россиянина о признании незаконным экспресс - тестирование, а также запрета на проход в школу без наличия тестирование на коронавирус.

«Воронин К. Н. … обратился в Московский городской суд с требованиями о признании недействующим пункта 3.4 приказа №997/567, которым, в случае отказа родителя от всех видов тестирования, обучающийся к образовательному процессу не допускается…. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать», — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Как отмечено в документе, суд установил, что соответствующий приказ направлен на предупреждение распространения инфекции, а также обеспечивает проведение мер по профилактике заболевания, сохранению и укреплению здоровья школьников.