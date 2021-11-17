МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Как говорится в сообщении на сайте российского дипведомства, такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по «нормандской» встречи.

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Лаврова с Маасом и Ле Дрианом», - заявили в российском министерстве.

В ведомстве отметили, что позиция Москвы, а также ее роль в урегулировании конфликта в Донбассе и подходы к проведению встречи министров в «нормандском формате» часто искажаются.

В опубликованном письме к министрам Франции и ФРГ от вторника, 16 ноября, глава российского внешнеполитического ведомства предупредил коллег о том, что переписка будет предана гласности. «Уверен, что вы поймете необходимость такого нестандартного шага, поскольку речь идет о необходимости донести до мирового сообщества правду о том, кто и как выполняет международно-правовые обязательства, взятые на высшем уровне», - отметил глава МИД РФ.

Лавров выразил надежду, что «ознакомление широкой общественности» с перепиской поможет прояснить «истинную роль и намерения» Москвы, а также будет способствовать «формированию политической воли» для честного урегулирования конфликта на Донбассе.