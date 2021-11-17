Штурмовавший Капитолий "шаман" приговорен к трем годам и пяти месяцам тюрьмы Фото: REUTERS

Американца Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия, приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

Как передает телеканал CNN, прокуратура просила для подсудимого 51 месяц тюрьмы, однако защита говорила о наказании в виде уже проведенного времени под стражей и требовала освобождения в зале суда.

Ченсли прославился тем, что 6 января 2021 года участвовал в штурме Капитолия с боевой раскраской на лице в полуголом виде. Кроме того, у него на голове была меховая шапка с рогами и знамя с американским флагом в руках. «Шаман» добрался до зала заседаний сената, заняв там кресло, которое незадолго до этого было спешно покинуто вице-президентом США Майком Пенсом.

Напомним, штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда члены Сената и палаты представителей США собрались для утверждения итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Однако в здание ворвались сторонники Дональда Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией. Обвинения, связанных со штурмом, предъявлены 650 гражданам.