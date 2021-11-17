В РПЦ призвали выработать этику искусственного интеллекта с учетом мнений конфессий России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этика искусственного интеллекта (ИИ) на сегодняшний день размытое понятие для российских реалий. Так считает глава профильной рабочей группы комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов), который заявил, что единые критерии в данном вопросе должны быть разработаны с учетом мнений традиционных религий страны.

«Почти всем очевидно, что осмысление этического измерения современных технологий необходимо.... Есть три основных аспекта - это этика разработчиков, этика использования и этика самих систем. И здесь очень важный вопрос, о какой этике мы говорим», - приводит ТАСС слова епископа Феоктиста.

По его мнению, учитывая многоконфессиональность России, этика может быть «очень разная» из-за того, что этические учения традиционных конфессий страны - христианства, иудаизма, мусульманства, буддизма - могут очень отличаться. Как полагает епископ, в этом вопросе необходимо «искать то, что называют некими общечеловеческими ценностями», и в итоге «договариваться, чтобы понимать, что допустимо для технологий, а что нет».