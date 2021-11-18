Жители Ижевска, Перми и Казани засняли на видео падение метеороида на Землю

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В России жители сразу нескольких городов смогли наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября 2021 года необычное явление в небе.

Так, в Казани, Перми, Ижевска и Йошкар-Олы очевидцам удалось заснять видео падающего на Землю светящегося метеороида. Ролики с небесным телом опубликованы в социальных сетях.

Космический объект диаметром около метра вторгся в атмосферу нашей планеты и красиво сгорел.

Накануне сообщалось, как яркая вспышка озарила вечернее небо над Петербургом. 11 ноября видеорегистраторы машин и камеры слежения сняли светящийся объект, который, казалось, падал прямо на город, но никаких разрушений в Северной столице, по счастью, не приключилось. Теперь ученые и астрономы ломают головы, в надежде узнать, что же это был за объект - болид или же метеор.