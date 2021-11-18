Nation: Военное поражение России позволит Украине вернуть контроль над Крымом

Американский обозреватель Анатоль Ливен в статье для журнала Nation заявляет, что у Украины может получиться забрать Крым у России. Однако он считает это возможным только в случае сокрушительного военного поражения Москвы.

- Присоединив Крым, российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне, - отмечает автор публикации.

Ливен также анализирует минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе. По его мнению, в них не упомянуты претензии украинской стороны на российский полуостров.