Депутат Госдумы от КПРФ Рашкин публично признался в убийстве лося

Валерий Рашкин / Кадр из видео

Депутат Государственной думы России от партии КПРФ Валерий Рашкин, которому грозит до пяти лет тюрьмы за незаконную охоту, публично признался в убийстве лося.

Народный избранник записал видеообращение, в котором рассказал свою версию случившегося. По его словам, он приехал в Саратовскую область по приглашению друзей, позвавших его на рыбалку и возможную охоту.

"Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту, - утверждает коммунист. - В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня".

Он также признался, что изначально ввел полицейских в заблуждение, когда заявил о своей непричастности к охоте.

"Получив от меня ответ, что мясо — лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно, - заявил Рашкин. - Я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося".

Напомним, Валерий Рашкин был остановлен правоохранителями за рулем авто в Лысогорском районе 29 октября с тушей убитого лося в багажнике. Парламентарий отказался от медосвидетельствования, а про тушу сказал, что нашел в лесу и вез в полицию. Заведено уголовное дело по факту незаконной охоты.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума может рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенноси с Рашкина 25 ноября.