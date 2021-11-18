Захарова предложила главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами вместо российского газа Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на статью в итальянской газете La Repubblica «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», в которой утверждается о российской угрозе Украине. Дипломат возмутилась тому, как автора публикации – главный редактор издания Маурицио Молинари – мог написать такую «восхитительную чушь», в то время как Москва является надежным поставщиком углеводородов для Италии.

«Как совесть итальянского журналиста позволяет вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично вам не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», – написала представитель российского МИД в Telegram.

Захарова указала на то, что автор статьи заявляет о создании Россией военной базы в 260 километрах от Украины в Ельне, тогда на территории РФ нет вообще ни одной военной базы. Кроме того, отмечает дипломат, Молинари пишет о планах российского вторжения, чтобы иметь влияние на президента Владимира Зеленского. Эти намерения Кремль вынашивает с 2014 года, после того, как на выборах президента проиграл «кандидат от России», написал итальянский журналист в своей статье.

«У нас в стране вообще нет военных баз. У нас происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории. И это является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств… Какой такой «кандидат России» проиграл на выборах в 2014 году? Это Вы про Януковича, что ли? Этот кандидат не от России, а от юго-восточных регионов Украины. И он не проиграл, а выиграл. И не в 2014, а в 2010 году», – ответила Захарова.

Дипломат призвала Молинари напечатать в своей газете «одно предложение правды» о том, что Россиия – самый надежный поставщик газа для Европы. Представитель российского МИД пошутила, что это станет для издания «супер-эксклюзивом».