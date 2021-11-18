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Политика18 ноября 2021 6:29

Захарова предложила главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами вместо российского газа

Дипломат возмутилась статьей в газете, где заявляется в российском вторжении на Украину
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова предложила главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами вместо российского газа

Захарова предложила главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами вместо российского газа

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на статью в итальянской газете La Repubblica «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», в которой утверждается о российской угрозе Украине. Дипломат возмутилась тому, как автора публикации – главный редактор издания Маурицио Молинари – мог написать такую «восхитительную чушь», в то время как Москва является надежным поставщиком углеводородов для Италии.

«Как совесть итальянского журналиста позволяет вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично вам не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», – написала представитель российского МИД в Telegram.

Захарова указала на то, что автор статьи заявляет о создании Россией военной базы в 260 километрах от Украины в Ельне, тогда на территории РФ нет вообще ни одной военной базы. Кроме того, отмечает дипломат, Молинари пишет о планах российского вторжения, чтобы иметь влияние на президента Владимира Зеленского. Эти намерения Кремль вынашивает с 2014 года, после того, как на выборах президента проиграл «кандидат от России», написал итальянский журналист в своей статье.

«У нас в стране вообще нет военных баз. У нас происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории. И это является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств… Какой такой «кандидат России» проиграл на выборах в 2014 году? Это Вы про Януковича, что ли? Этот кандидат не от России, а от юго-восточных регионов Украины. И он не проиграл, а выиграл. И не в 2014, а в 2010 году», – ответила Захарова.

Дипломат призвала Молинари напечатать в своей газете «одно предложение правды» о том, что Россиия – самый надежный поставщик газа для Европы. Представитель российского МИД пошутила, что это станет для издания «супер-эксклюзивом».