Победительницей конкурса "Краса России - 2021" стала Екатерина Вельмакина из Московской области

Екатерину Вельмакину наградила победительница конкурса "Юная краса России – 2020" Анастасия Альмяшева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Московской области Екатерина Вельмакина победила национальном фестивале красоты и талантов "Краса России - 2021". Финал конкурса состоялся в Сочи.

"Любой конкурс - это всегда возможность проявить себя и раскрыть в себе свои таланты, - рассказала корреспонденту ТАСС Вельмакина. - Даже если девочка не побеждает, и не получает главную корону, она все равно уже победительница. Выйти на сцену и показать себя со всех сторон может не каждая".

Победительнице вручили корону из серебра с позолотой, украшенную полудрагоценными камнями. Кстати, награждала победительница конкурса "Юная краса России – 2020" Анастасия Альмяшева.

В номинации Юная краса России" победила 17-летняя Дарья Ченубытова, представляющая Ижевск. Первой вице-мисс конкурса стала Дания Шарипова из Татарстана.

Напомним, что "Краса России" – это один из старейших и престижнейших конкурсов красоты в России. Он проводится с 1996 года. До 2006 года его победительницы представляли страну на конкурсе "Мисс мира".