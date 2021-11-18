В Госдуме предложили полностью запретить продажу метилового спирта Фото: Евгения ГУСЕВА

Член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал изданию "Газета.ru", что направил в правительство письмо с предложением полностью запретить продажу метилового спирта в России.

"В связи с чудовищными последствиями от бесконтрольной реализации метилового спирта, а также наличием аналогов для промышленных, бытовых целей, предлагаю запретить продажу метилового спирта в Российской Федерации", - пишет депутат.

Парламентарий отметил, что действующие законодательные нормы по защите здоровья граждан не работают.

Напомним, депутат уже обращался к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем. Хамзаев предложил рассмотреть увеличение срока лишения свободы за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц, передает RT.

Ранее телеканал "360" рассказывал о студентах, которые отравились метанолом. Они перепутали две похожие бутылки в багажнике, взяв незамерзайку вместо купленного алкоголя.