Набиуллина высказалась против признания биткоина официальным платежным средством в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России по-прежнему против признания биткоина официальным платежным средством для расчетов внутри России, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе.

По словам главы ЦБ, регулятор не возражает против использования в стране цифровых валют, но только при условии, если они не используются для теневых операций. Как отметила Набиуллина, ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют, поскольку их использование носит анонимный характер.

«К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей», – сказала она.

Председатель ЦБ напомнила, что альтернативой криптовалютам в России является цифровой рубль, который необходимо развивать.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, Россия не готова признать биткоин официальным платежным средством. По его словам, полное признание криптовалюты в качестве платежного инструмента не принесет ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, а поэтому «нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать такие шаги».