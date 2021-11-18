Набиуллина: Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила в четверг, 18 ноября, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%, - заявила Набиуллина. - Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже, к сожалению, двузначная"

Руководитель регулятора подчеркнула, что высокая продовольственная инфляция в первую очередь бьет по слоям населения с наименьшим уровнем дохода, так как продукты составляют большую часть их потребительской корзины.

"Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения", - подчеркнула глава Центробанка.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же выступления Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция к концу 2021 года составит от 7,4 процента до 7,9 процента. По ее словам, денежно-кредитная политика позволит снизить темпы роста цен почти вдвое – до 4-4,5 процента.