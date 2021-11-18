Федеральное правительство наградило команду Мурманской области за активное строительство дорог

Успешная работа региональной команды Кольского Заполярья в сфере дорожного хозяйства отмечена на федеральном уровне. Мурманская область удостоена диплома федерального правительства и Минтранса России за достижение наилучших показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2021 года. Награждение состоялось в рамках главного события транспортной отрасли Российской Федерации – «Транспортной недели» в Москве. Диплом за подписью заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина будет доставлен в регион.

В Мурманской области нацпроект реализуется уже третий год, региону удалось достичь высоких результатов и радикально улучшить состояние транспортно-дорожной сети. В 2021 году реализация нацпроекта в регионе вышла на новый уровень: за год было обновлено 95 километров асфальта. Это на 58% больше, чем было сделано в прошлом году.

Запланированный на 2021 год объем ремонта дорог полностью выполнен, 553 тысячи квадратных метров нового асфальта получили 5 региональных дорог и 33 дороги агломерации «Мурманская», в которую входят города Мурманск и Кола. Досрочно был завершен ремонт на региональной сети, что позволило до наступления неблагоприятных погодных условий приступить к реализации нацпроекта 2022 года.

Впервые дорожники региона отремонтировали опережающими темпами 9 объектов из плана на следующий год: в нормативное состояние привели 8 дорог регионального значения и дорогу на ул. Победы в Коле.

Всего в Мурманской области в 2021 году было уложено 1,6 млн квадратных метров нового асфальтового покрытия, что на 30% превысило результат прошлого года.

Кроме того, впервые в рамках реализации дорожного нацпроекта среди объектов ремонта появились не только дороги, но и искусственные сооружения. Уже завершен ремонт моста через реку Умба, в высокой степени готовности путепровод через железную дорогу на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви. Также в этом году начата двухлетняя реконструкция мостового перехода через реку Мартимъявр на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

Стоит отметить, что в текущем году при ремонте региональных дорог впервые начали применять уникальные для Заполярья новые технологии устройства слоев дорожной одежды из высокопрочного асфальтобетона А 16 ВН. Он содержит специальные химические добавки и имеет высокую стойкость к воздействию внешних факторов.

Напомним, Мурманская область на «Транспортной неделе» также была представлена проектами универсального морского торгового порта «Лавна» и опорной сети автомобильных дорог региона. Три проекта Мурманской области были номинированы на национальную премию за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула Движения».