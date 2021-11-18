Умер Игорь Савочкин, актер из фильма «Ночной дозор»

Актер Игорь Савочкин Фото: кадр из видео

Умер актер Игорь Савочкин, известный по роли Максима Ивановича в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Артист скончался в возрасте 58 лет, о его смерти сообщила блогер Алеся Казанцева.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в «Базелевсе», занимался пост-продакшном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», – написала блогер в Facebook.

О причинах кончины артиста не сообщается.

Игорь Савочкин в 1991 году окончил тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова. После переезда в Москву, работал в театре «На досках» режиссера и политолога Сергея Кургиняна, «Teaтpe нa Покpoвке» и диктором на радиостанции «Ностальжи». С 2000 по 2010 годы работал в кинокомпании Тимура Бекмамбетова «Базелевс».

Актерскую карьеру Савочкин начала в 1993 году, сыграв в фильме «Троцкий». За свою жизнь он сыграл более чем 70 кинокартинах, среди которых «Ночной дозор», «Адмирал», «Черная молния», «Левиафан», «Человек, который удивил всех», «Ирония судьбы. Продолжение», «Иван Денисович» и другие.