В России вышел первый документальный сериал о благотворительности «Как делать добро?»

Фото предоставлено организаторами проекта

Проект ставит задачу стать навигатором для людей, интересующихся благотворительностью. Помочь сориентироваться среди множества направлений и фондов, выбрать удобный и наиболее эффективный способ, чтобы помощь дошла до нужных адресатов.

Цель проекта – не только вдохновить пользователей сети попробовать себя в благотворительности, но и научить их делать это безопасно – без угрозы попасться на удочку мошенников.

В сериал вошло 10 серий. Каждая раскрывает тонкости устройства популярных благотворительных направлений: помощь в сфере здравоохранения, образования, пожертвования на улице и в Интернете, а также акции и сборы средств нуждающимся.

Кроме того, сериал развенчивает популярные мифы и фейки вокруг благотворительности, учит отличать мошенников от действующих фондов и объясняет какую альтернативную помощь, кроме денег, может оказать любой человек.

В съемках приняли участие 30 крупнейших российских благотворительных фондов и проектов, включая «Обнаженные сердца», «Друзья», «Старость в радость», «Лавка радостей», «Ночлежка», «Вера», «Рыбаков Фонд», WWF России и другие.

Среди экспертов, задействованных в сериале: Иван Ургант, Нюта Федермессер, Никита Кукушкин, Митя Алешковский, Екатерина Бермант, Тутта Ларсен, Людмила Улицкая, Глюкоза, Екатерина Волкова, Ася Залогина, Екатерина Драгунова, Дарья Лисиченко, Галина Новичкова, Екатерина Рыбакова, певица Зара и другие.

Ведущими стали журналист Полина Милушкова и музыкант Антон Беляев.

За первую неделю проект собрал более 8 млн просмотров. Документальный сериал «Как делать добро?» уже доступен к просмотру на всех площадках в социальных сетях:

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