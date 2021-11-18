Путин заявил, что отгородиться от пандемии в отдельно взятой стране не получится Фото: REUTERS

До победы над пандемией коронавируса еще далеко, и переждать ее завершения в отдельно взятой стране не получится, заявил президент России Владимир Путин.

«Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции. Отгородиться в отдельно взятой стране не получится», – сказал глава государства.

«Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», – сказал глава государства выступая на расширенном заседании коллегии МИД России.

Как отметил российский лидер, пандемия серьезно нарушила привычное течение жизни во всем мире.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса завершится не скоро, и российские власти ошиблись в своих прогнозах. По его словам, в Кремле сначала считали, что пандемия завершится через полгода – год.