Путин призвал противостоять попыткам США и ЕС единолично диктовать климатическую повестку Фото: правительтство Хабаровского края

Российские дипломаты должны активно противостоять попыткам Соединенных Штатов и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку в мире, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД РФ. Глава государства подчеркнул, что нужно искать в климатических вопросах нужно искать решения, устраивающие все стороны.

«Мы видели, как сложно проходили дискуссии в Глазго. Но мы не призываем ни к каким расколам, а наоборот, призываем к поиску взаимоприемлемых решений… Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме», – сказал российский президент.

Президент подчеркнул, что климатическая проблема становится все более острой, и Россия принимает в ее решении самое инициативное участие. По мнению Путина, чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация и поглощающая способность российских лесов сделали страну одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации.