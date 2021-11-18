Путин возмутился тем, что бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от границ России

Владимир Путин возмутился тем, что бомбардировщики стран НАТО летают вблизи российских границ. Фото: REUTERS

Владимир Путин заявил, что России необходимы гарантии безопасности со стороны Запада. Он отметил, что РФ должна добиваться таких гарантий.

Российского президента возмутило военное присутствие стран НАТО в непосредственной близости от границ РФ. Он отметил, что это выходит за установленные рамки.

«Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 км от границ России, это вообще выходит за определенные рамки», - сказал Владимир Путин.

По словам российского президента, ведение диалога со странами НАТО усложнилось, и Россия будет вынуждена реагировать на действия альянса у ее границ.

«НАТО сломало все механизмы диалога, на действия у границ мы будем реагировать», - сказал Владимир Путин.