В РАН рассказали о новых формах коронавируса у детей Фото: Shutterstock

Коронавирус постоянно меняется и преподносит неприятные сюрпризы. По мере развития болезни появляются и новые симптомы. Если в 2020 году COVID-19 сопровождался желудочно-кишечными симптомами лишь у 2% детей, то в 2021-м году процент инфицированных детей с поврежденным ЖКТ увеличился до 20%.

Такие внушительные цифры приводит член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе собрания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".

Учитывая данное наблюдение, специалисты предлагают выделять отдельную форму ковида у детей – гастроинтенстинальную. При ней болезнь сопровождается диареей, которая может длиться до 4 суток. А еще вирус крайне медленно покидает желудочно-кишечный тракт.

Скорее всего, в отдельную классификацию придется выделить для неврологической формы COVID-19. Случаев, когда болезнь вызывает поражение печени и нарушение целостности кожных покровов.

- Уже известны случаи, когда у детей, перенесших вирус без острого периода, появляется синдром «ковидных пальцев», -

"Уже широко описаны случаи, когда у детей, перенесших вирус без острого периода, возникает синдром "ковидных пальцев", что связано с системным васкулитом", - цитирует слова Александра Горелова сайт mk.ru.

Особое беспокойство врачей вызывает мультивоспалительный синдром с полиорганным поражением. Порой нарушение проявляется спустя несколько неделю после перенесенной болезни и к нему склонны маленькие пациенты с избыточной массой тела.

Пока причины нарушений не выявлены. При этом две трети детей попадают в отделения реанимации.

А гипервоспалительный синдром провоцирует симптомы, как при аппендиците.

Ученый также отметил, что каждый третий ребенок, перенесший COVID-19, сталкивается с постковидным синдромом.