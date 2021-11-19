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Здоровье19 ноября 2021 6:28

В 16 регионах России ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет

В пяти субъектах прививка понадобится учащимся только для прохождения практики
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
В 16 регионах России ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет

В 16 регионах России ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для студентов старше 18 лет ввели в 16 российских регионах, и в пяти субъектах прививка от COVID-19 понадобится учащимся только для прохождения практики.

Соответствующая мера коснулась студентов Пермского и Краснодарского краев, Владимирской, Волгоградской, Томской, Кемеровской, Курской, Амурской, Иркутской и Архангельской областей, а также Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы.

Для прохождения учебной практики за пределами вуза наличие вакцинации будет необходимо студентам в Санкт-Петербурге, Астрахани, Татарстане, а также Нижегородской и Калужской областях.

В Архангельской области полный курс вакцинации студент должен закончиться до 30 августа, в Марий Эл - до 25 сентября, в Волгоградской области - до 30 сентября, в Пермском крае - до 1 декабря, во Владимирской области - до 13 декабря, в Амурской области - до 15 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях - до 25 декабря, в Томской области - до 31 декабря, а в Бурятии и Туве требований по срокам не назвали.