Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой могло стать короткое замыкание

Марина Хлебникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По предварительным данным причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы стала неисправность электрооборудования после проведенного ремонта.

«Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы, который отметил, что в квартире певицы недавно проводился ремонт.

Некоторые сообщают, что пожар мог также начаться из-за непотушенной сигареты.

Как писал сайт kp.ru, после пожара певицу увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом. Известно, что все произошло на втором этаже двухуровневой квартиры на Ратной улице Москвы. Комната Хлебниковой выгорела полностью. В момент происшествия дома были певица, ее муж и дочь, которая и вызвала спасателей.