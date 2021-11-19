Производство напитков в России рискует сократиться из-за проблем с поставками сырья из Китая

Безалкогольные напитки могут подорожать из-за перебоев в поставках сырья из Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производители безалкогольных напитков в России столкнулись с нехваткой сырья из Китая, в частности, лимонной кислоты. Об этом сообщает "Коммерсант".

Информацию об этом подтвердили президент "Союзнапитков" Максим Новиков и представитель компании PepsiCo, производящей напитки под брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, "Фруктовый сад" и другими.

Виной тому предельная загрузка портов Дальнего Востока, где ожидают своей очереди поставщики из Китая, утверждает источник издания.

Представитель компании PepsiCo уточнил, что если необходимые ингредиенты не поступят в срок, то сократиться производство. А это, в свою очередь, может повлечь увеличение стоимости продукции в преддверии новогодних праздников, отметил Максим Новиков.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подтвердил высокую загрузку терминалов Владивостока и порта Восточный. По его словам, из-за большого скопления грузов этот процесс может затянуться на срок до 30 дней.