Путин получил приглашение на зимнюю Олимпиаду в Пекине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить зимние Олимпийские игры, которые состоятся в феврале в Пекине.

«Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады», – сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, заявление о визите президента в Пекин будет сделано после согласования всех деталей с китайскими партнерами. Также Песков отметил, что Кремль осуждает намерения Соединенных Штатов бойкотировать зимнюю Олимпиаду по дипломатической линии.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Как писал сайт kp.ru, сборная России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступит на Играх под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России).