В России на 68% увеличилось количество станций для зарядки электромобилей Фото: Василий Вахрин

Аналитики геосервиса 2ГИС рассказали, что больше всего станций для зарядки электромобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Об этом в пятницу, 19 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

"За последний год в российских городах количество общедоступных станций для зарядки электромобилей увеличилось на 68%. Тем не менее, количество таких точек остается относительно небольшим - 529 станций на 100 крупнейших городов страны", - сообщили в компании.

В антитопе сервиса по количеству таких станций оказались Барнаул, Екатеринбург, Самара, Пермь и Кемерово. Специалистами отмечается, что в ближайшее время эту инфраструктуру ждет активное развитие.

При этом "Российская газета" сообщала, что в России не хватает зарядных станций для электромобилей. Сегодня в стране насчитывается только тысяча таких ЭЗС, а необходимо еще как минимум 2,5 тысячи.

Ранее стало известно, что владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться парковками в Подмосковье. В области зарегистрирован 521 электромобиль - это менее двух тысячных процента от общего числа автомобилей в Подмосковье, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"