Умерла Нина Агапова, актриса из "12 стульев"

Кадр из фильма "Доброе утро" (1955)

Умерла Нина Агапова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Ей было 95 лет. О смерти Нины Агаповой сообщил режиссер Сергей Капков в пятницу, 19 ноября 2021 года.

"Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для её шарма, - написал Сергей Капков на своей странице в социальной сети Facebook. - В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах - в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках".

Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года в деревне под Коломной. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1951 года почти 40 лет выступала на сцене Театра-студии киноактёра, а в 1997 году вошла в состав Московской драматической труппы "Блуждающие звёзды".

В кино исполнила десятки ролей, преимущественно эпизодических. В частности, она сыграла солистку театра "Колумб" в фильме "12 стульев" режиссера Леонида Гайдая. Также снималась в фильмах "Старики-разбойники", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные".