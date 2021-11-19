Творческая машина науки: как может помочь ученым искусственный интеллект

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В 2016 году генеральный директор корпорации Sony AI доктор Китано предположил: в недалеком будущем машина - робот, который преодолеет ряд человеческих когнитивных ограничений, - сможет получить Нобелевскую премию.

Тогда это казалось чем-то из области фантастики, но прошло всего 5 лет, а искусственный интеллект значительно поумнел. И теперь идея доктора Китано кажется уже не такой далекой от реальности. Какую роль сегодня искусственный интеллект играет в фундаментальной науке и что наука может дать самому интеллекту - об этом говорили на дискуссионной сессии, которая прошла в рамках международной конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Модератором сессии выступил Альберт Ефимов, кандидат философских наук, вице-президент Сбербанка по исследованиям и инновациям, заведующий кафедрой инженерной кибернетики Национального университета науки и технологий МИСИС.

Речь шла в первую очередь о математике, физике материалов и нейробиологии. Ученые с мировыми именами признали, что, с одной стороны, искусственный интеллект открывает новые возможности и перспективы. С другой стороны - новые прорывы в этих науках могут кардинально изменить существующий подход к созданию систем машинного обучения, новых типов компьютеров, сенсоров и роботов.

В частности, российский и швейцарский математик, лауреат Филдсовской премии, профессор Женевского университета Станислав Смирнов рассказал, какую пользу «чистые» математики получают от алгоритма машинного обучения, и озвучил свое мнение: смогут ли когда-то компьютеры заменить математиков. А российский нейробиолог, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Анохин отметил, что искусственный интеллект помогает получить новые знания об устройстве мозга.

Физику в рамках дискуссии представлял российский и британский физик, лауреат Нобелевской премии, член Лондонского королевского общества, иностранный член Национальной академии наук США, сопредседатель Комитета научной премии Сбера Константин Новоселов. Он рассказал о возможностях применения методов искусственного интеллекта. По мнению эксперта, «конкуренция» машины с человеком ограничится внедрением вычислительных методов в экспериментальную область, чтобы повысить производительность.