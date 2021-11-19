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Общество19 ноября 2021 15:32

В Минобрнауки разработали методику для изучения склонности школьников к насилию и агрессии

Ее обсуждением займутся эксперты
Наталья СМИРНОВА
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Методика проходит обсуждение в экспертном сообществе

Методика проходит обсуждение в экспертном сообществе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Минобрнауки разработали методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям. Над документом работал подведомственный министерству ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет".

Методика заключается в выявлении среди школьников склонных к насилию через социологические исследования, психолого-педагогические мероприятия, изучение предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи". Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас разработанная методика проходит обсуждение в экспертном сообществе. По его итогам она будет направлена в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и межведомственную комиссию по противодействию экстремизму.

Как ранее писал сайт kp.ru, 20 сентября на территорию ПГНИУ зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 - ранены.