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Здоровье19 ноября 2021 22:51

Вирусолог объяснил, почему Австрия правильно поступает, вводя локдаун

Это, по мнению врача, поможет резко снизить заболеваемость коронавирусом
Елена АКИМОВА
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Вирусолог объяснил, почему Австрия правильно поступает, вводя локдаун

Вирусолог объяснил, почему Австрия правильно поступает, вводя локдаун

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 22 ноября власти Австрии вводят общий локдаун из-за напряженной ситуации с коронавирусом в стране. Доктор медицинских наук, иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов объяснил, почему поддерживает такие меры.

По его словам, любые шаги по направлению к улучшению эпидемиологической обстановки нужно приветствовать. Это гораздо лучше, чем ничего не предпринимать.

В Австрии также вводится всеобщая вакцинация, что, по мнению эксперта, станет действенным механизмом для борьбы с болезнью.

- Ведь больше нет никаких реально работающих механизмов. А эти меры как минимум уменьшат заболеваемость и летальность, - комментирует Жемчугов Life.

Врач уверен, что внутри страны эти меры вызывают недовольство и наверняка найдется много тех, кто воспринимает их в штыки. Но локдаун быстро принесет пользу.

- Это сокращение количества людей, поступающих в больницу, — указал он.

В свою очередь врач — инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев также уверен, что локдаун и обязательная вакцинация помогут Австрии.

- Там коечный фонд несколько ниже, чем в других странах, в том числе и в России. Большое количество заболевших, которым потребуется госпитализация может ударить по медицинской помощи, увеличить количество летальных случаев. Поэтому власти вынуждены идти на крайние меры и подталкивать людей к вакцинации, — комментирует медик Пятому каналу.

Ранее власти Баварии также объявили о введении локдауна для непривитых. Отменят рождественские ярмарки, закроют работающие в ночные часы бары и клубы.

Культурные мероприятия можно будет проводить только при заполняемости помещений не выше 25%, допуск только для привитых и переболевших с актуальным результатом теста на коронавирус, пишет газета "Известия".