Синоптики напомнили москвичам о снегопаде в субботу, 20 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

К Москве приближается обширный североатлантический циклон. Границ региона он достигнет уже в субботу, 20 ноября и принесет с собой сильные осадки.

Циклон уже успел пройти Кольский полуостров, Карелию и Ленинградскую область и везде оставил напоминание о приближающейся зиме. Но основной удар стихии обрушится на Москву и Московскую область. В регионе стоит ждать рекордных снегопадов, снежный покров поднимется на высоту в 5 сантиметров.

Но надолго снег не задержится, из-за колебания температур он быстро превратится в воду и грязь под ногами.

В субботу, 20 ноября в ночные часы будут фиксироваться колебания от - 3 до + 2 градусов. Днем от – 2 до +3 градусов тепла. Ветер усилится, порой порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

К воскресенью, 21 ноября, стихия успокоится. Скорость ветра пойдет на спад. Температура воздуха существенно отличаться от субботней не будет, но за счет того, что ветер утихнет, покажется теплее, сообщает РИАМО.

Столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, сообщает "Москва 24".

После выходных общий фон станет холоднее и отчетливее будет ощущаться приближение зимы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Rt отметил, что с 22 ноября ожидается довольно значительное похолодание и переход к снегу. Это сделает окружающий пейзаж «не такой серой и более приятной для глаз».