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Здоровье20 ноября 2021 2:20

Вирусолог рассказал, когда произойдет спад волны заболеваемости коронавирусом

Вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости коронавирусом через неделю
Источник:kp.ru
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Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, когда в России волна заболеваемости коронавирусом пойдет на спад.

По его словам, делать прогнозы пока довольно сложно. Однако уже сейчас прослеживается тенденция на снижение инфицированных.

- Делать прогнозы сложно, есть много факторов...Сейчас тенденция положительная. ... Если она продержится неделю-две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, – объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.