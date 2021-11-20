Вирусолог рассказал, когда произойдет спад волны заболеваемости коронавирусом

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, когда в России волна заболеваемости коронавирусом пойдет на спад.

По его словам, делать прогнозы пока довольно сложно. Однако уже сейчас прослеживается тенденция на снижение инфицированных.

- Делать прогнозы сложно, есть много факторов...Сейчас тенденция положительная. ... Если она продержится неделю-две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, – объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.