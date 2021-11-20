В России выявлено 37 120 случаев заражения коронавирусом 20 ноября 2021 года

В России выявлено 37 120 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 37 120 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 9 294 188 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразились 3239 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2637 случаев. Тройку замыкает Московская область — 1885 случаев.

Также за сутки зафиксировано 1 254 летальных исхода. Еще 36 172 человека выписаны из больницы после болезни.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поддерживает предложение о лишении врачей дипломов, если они отговаривают граждан от вакцинации. По его мнению, таких специалистов нужно ограничить в возможности осуществлять врачебную деятельность, поскольку они вредят людям. До этого кандидат медицинских наук Александр Башкин выступил с предложением пожизненно лишать дипломов врачей, которые всячески отговаривают граждан от вакцинации против коронавирусной инфекции.