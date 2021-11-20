Блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Блогер Саид Губденский. Фото: Instagram

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве скончался известный блогер Саид Губденский. Он был за рулем автомобиля BMW, который врезался в другую иномарку. Губденский и его пассажир погибли.

Всего участниками ДТП стали три автомобиля - Volvo, Mercedes и BMW. В аварии пострадали еще два человека - один из автомобиля Volvo и один из Mercedes, пишут Известия.

По предварительным данным, виновником аварии стал именно водитель BMW, Саид Губденский. Перед ДТП он якобы "играл в шашечки" на дороге и превышал скорость. Видео с нарушением ПДД он ранее публиковал в Instagram.

Отметим, что Саид Губденский — один из популярных блогеров, который рассказывает про автомобили. На его аккаунт подписаны почти 500 тысяч человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, новосибирский блогер поскользнулся на обледеневшем тротуаре и упал прямо во время прямого эфира в TikTok. Он как раз рассказывал, как опасно передвигаться по городу зимой.