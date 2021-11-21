Китай заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Литвой

Китай крайне недоволен открытием представительства Тайваня в Вильнюсе Фото: REUTERS

Правительство Китая приняло понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до поверенных в делах в связи с открытием представительства Тайваня в Вильнюсе. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в воскресенье, 21 ноября 2021 года.

Министерство иностранных дел (МИД) КНР в связи с этим выразило острое недовольство и решительный протест, расценив действия Литвы как вмешательство во внутренние дела Китая.

"Принимая во внимание тот факт, что политическое основание для дипломатических отношений между Китаем и Литвой на уровне послов было разрушено, правительству КНР для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений пришлось понизить дипломатические отношения с литовской стороной до уровня поверенных в делах", - говорится в сообщении МИД Китая.

Поверенный в делах – это должность главы дипломатического представительства третьего ранга. По старшинству выше нее послы и посланники.

Напомним, Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией КНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джозеф Байден заявил, что в случае агрессии против Тайваня со стороны Китая Вашингтон встанет на защиту этого островного государства. Так глава Белого дома ответил на вопрос, может ли он пообещать Тайваню поддержку американских военных, если дойдет до вооруженного конфликта с Китаем.