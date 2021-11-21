Правительство выделило 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,4 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) Дальнего Востока, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Из этой суммы миллиард рублей освоят в Амурской области. Это связано с тем, что именно в этом регионе отмечается наиболее высокий урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. В числе получателей федеральной помощи также Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский и Хабаровский края.

"Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению, - подчеркнул Мишустин. - Прошу Министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль"

Планируется, что на выделенные средства окажут поддержку более 200 организациям дальневосточного АПК, а также 3 тысячам местным жителям, у которых имеются подсобные хозяйства.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Российской Федерации выделили более 21 миллиона рублей на выплаты 11 пострадавшим при летних потопах сельхозпроизводителям Крыма. Материальную помощь получат семь сельскохозяйственных товаропроизводителей, три фермерских и одно личное подсобное хозяйства, пострадавшие в результате разгула стихии.