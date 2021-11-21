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Происшествия21 ноября 2021 10:19

В Ленобласти задержали троих мужчин, из авто которых выпал труп с перерезанным горлом

Тело выпало из машины, когда та врезалась в столб
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Троих мужчин, из багажника которых выпал труп с перерезанным горлом, задержали.

Троих мужчин, из багажника которых выпал труп с перерезанным горлом, задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала троих мужчин, из автомобиля которых выпал изуродованный труп. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла около пяти утра в субботу, 20 ноября, на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области. Mitsubishi Galant врезался в столб. Из багажника авто выпало тело мужчины с перерезанным горлом. Водитель и двое пассажиров выскочили и из авто и убежали в лес.

Полицейские в багажнике машины нашли две лопаты, мешки и веревку.

Сбежавших с места происшествия мужчин задержали утром в воскресенье, 21 ноября. Установлена личность убитого. Это 50-летний выходец из Армении, который уже долгое время вместе с семьей жил в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, погибший был бизнесменом, он владел небольшой автомастерской. Убийство произошло в одном из петербургских гаражных кооперативов.

Как уже сообщалось на kp.ru, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По ней причастным к жуткой истории грозит до пятнадцати лет тюрьмы.