Наталия Орейро привилась от COVID-19 российской вакциной

Наталия Орейро привилась от коронавируса российской вакциной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала, что выбрала российский препарат «Спутник V», чтобы вакцинироваться от COVID-19. Об этом рассказывает НТВ в программе «Новые русские сенсации».

Орейро рассказала, что прошла уже полный цикл вакцинации.

«Двумя дозами «Спутника». Очень хорошо!», - сказала актриса.

Свой выбор она объяснила тем, что российский «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, которую получил Уругвай.

«Я не собираюсь прививаться другим препаратом», - заявила Орейро и посоветовала всем своим согражданам прививаться от ковида.

Наталия Орейро, известная российскому зрителю по сериалам «Дикий ангел» и «Ты – моя жизнь», получила российское гражданство после года ожидания. Как уже рассказывалось на kp.ru, гражданство получила не только сама актриса, но и ее сын. Раньше российские фанаты не раз дарили Орейро сувенирные паспорта гражданки РФ.