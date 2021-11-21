Кинокритики назвали российский фильм «Разжимая кулаки» назвали одним из вероятных претендентов на «Оскар» Фото: REUTERS

Российский фильм «Разжимая кулаки» от режиссера Киры Коваленко назвали одним из вероятных претендентов на попадание в шорт-лист премии «Оскар» как «Лучший иностранный фильм».

Согласно списку, составленному кинокритиками портала IndieWire, картина «Разжимая кулаки» показала неплохие результаты на международных кинофестивалях. «Фильм окажет воздействие на любого, кто решит его посмотреть», - отметили специалисты.

В перечень возможных кандидатов такие «Купе номер шесть» из Финляндии режиссёра Юхо Куосманен, румынский «Неудачный трах, или Безумное порно» режиссёра Раду Жуде, французский «Титан» Жюлии Дюкурно, норвежский «Худший человек на свете» Йоакими Триер и колумбийская «Память» Апитчатпони Вирасетакули.

Напомним, в конце октября этого года российская картина с диалогами на осетинском языке «Разжимая кулаки» была выдвинута на Оскар 2022 в категории «Лучший фильм на иностранном языке». КП-Афиша оценила шансы этой картины.