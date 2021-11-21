Замсекретаря Совбеза РФ заявил о рисках провокаций Украины на крымском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риски проведения Киевом провокаций на крымском направлении, а также в отношении объектов в Азовском и Черном морях возросли. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России», - заявил он в интервью «Российской газете».

Замсекретаря Совбеза РФ также указал на то, что число попыток контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, а также санкционной и контрафактной продукции так и не снижается.

Гребенкин также напомнил, что Киев продолжает считать Россию «агрессором», в связи с чем складывается потенциально негативная обстановка на участке государственной границы между двумя странами.

«Власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну "агрессором"», - сообщил замсекретаря Совбеза РФ.