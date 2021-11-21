Умер Михаил Зубов, актер из сериала «Воронины» Фото: Instagram.com

На 43-м году жизни умер российский актер и продюсер Михаил Зубов. Об этом сообщила подруга артиста Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма», - говорится в посте, опубликованном подругой актера в социальной сети «ВКонтакте»

Причина смерти не называется.

В 2003 году Михаил Зубов завершил обучение в Кубанском институте международного предпринимательства и менеджмента, а в 2019 году он окончил Школу актерского мастерства «Артанде», однако на экране артист появился годом ранее, исполнив роль в мелодраме «Ласточка». Зубов также известен по игре в фильме «Тренер» Данилы Козловского, а также в сериалах «Воронины», «Спасская», «Ищейка», «Лихач» и другие.