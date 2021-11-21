Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против протестующих из-за ужесточения санитарных мер Фото: REUTERS

Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников акции протеста, которая проходит в воскресенье, 21 ноября, в столице Бельгии, из-за ужесточения санитарных мер в стране.

По данным правоохранительных органов, акция протеста собрала около 35 тысяч человек.

Колонна манифестантов выдвинулась от Северного вокзала в направлении Южного вокзала, однако на одном из участков маршрута участники акции начали кидать камни в правоохранителей, которые в ответ применили слезоточивый газ. Ранее полиция применила водомет, чтобы не допустить поворота колонны на улицу Луа - в сторону от согласованного с властями маршрута.

Как передает ТАСС, участники акции полагают, что санитарные меры не способствуют сдерживанию пандемии, а «ведут к разделению общества».

«Мы вакцинированы, но нас снова заставляют носить маски, показывать QR-коды, число ограничений растет, но мы видим, что одновременно растут и темпы пандемии, то есть это все не работает», - приводит издание слова одного из участников акции.