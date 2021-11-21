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Общество21 ноября 2021 18:21

Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи до минус 10 градусов

По прогнозам синоптиков, самая морозная в текущем сезоне ожидается 23 ноября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи до минус 10 градусов

Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи до минус 10 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральную Россию в первой половине следующей недели ожидают морозные ночи с температурой до минус 10 градусов. Об этом сообщили синоптики центра «Фобос».

«В Центральной России метеорологическая зима продолжает пробуксовывать, однако в начале предстоящей недели она все-таки сделает полшага вперед…В результате оттепель сменится морозцами и температурный фон окажется на 1-2 градуса ниже положенной климатической нормы», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 22 ноября, «ударят заморозки», а местами пройдет небольшой снег и образуется слабая гололедица. Во вторник, 23 ноября, ночь, на фоне повышенного атмосферного давления, ожидается самая морозная в текущем сезоне - до -5…-10°, а днем температура будет около -1…-6°.

В ночь на среду, 24 ноября, ожидается также морозная погода, -5…-10°, и без осадков, однако после полудня придет теплый фронт и «столбики термометров устремятся к нулевой высоте».

Синоптики сообщают, что вторая половина недели «ознаменуется западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения», из-за этого морозы пойдут на спад, а температура в диапазон от -3 до +2°.