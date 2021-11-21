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Звезды21 ноября 2021 18:57

Умерла Нина Русланова, звезда фильмов «Цыган» и «Тени исчезают в полдень»

Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нина Русланова. Кадр из фильма "Цыган"

Нина Русланова. Кадр из фильма "Цыган"

В возрасте 75 лет ушла из жизни актриса Нина Русланова. О смерти артистки в воскресенье, 21 ноября, сообщил ее друг и коллега Станислав Садальский.

«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему», - написал артист на своей странице в Instagram.

Сам Садальский узнал о смерти актрисы от главы Гильдии актеров кино России Валерии Гущиной. Причины смерти не раскрываются, однако известно, что последние месяцы жизни артистка восстанавливалась после перенесенного инсульта.

Нина Русланова родилась в Харьковской области Украинской ССР, а свою актерскую карьеру начала в 1967 году. Зрители знают актрису по многим известным фильмам, среди которых «Афоня», «Цыган», «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза!» и многие другие.