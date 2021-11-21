Талибан* установил новые правила работы СМИ в Афганистане Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, определило новые правила работы СМИ в республики, обязав, среди прочего, женщин-телеведущих надевать хиджаб.

Как передает в воскресенье, 21 ноября, местное агентство Pajhwok, решение о введение новых правил работы СМИ были приняты на специальном заседании, организованном созданным талибами* министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. В ходе собрания присутствовали также представители местных телеканалов, радиостанций и газет.

«Местные СМИ должны учитывать в своей работе исламские ценности и служить национальным интересам», - сообщил, обращаясь к присутствовавшим, представитель Талибана*, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

Назначенный Талибаном* глава министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного шейх Мохаммад Халед заявил, что сформированное талибами* временное правительство и СМИ «должны работать сообща во имя защиты исламских норм».

Напомним, в конце октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями МИД РФ. Как писал сайт kp.ru, тогда представитель движения анонсировал реформы в Афганистане и изменения в правительстве.

*Запрещенная в России террористическая организация