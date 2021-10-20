"Талибан"* анонсировал реформы в Афганистане и изменения в правительстве Фото: REUTERS

Сформированное талибами* правительство в Афганистане не является окончательным. Такое заявление в среду, 20 октября, сделал представитель делегации движения «Талибан»*, отметив, что в стране будут реформы а также изменения в правительстве.

«Реформы последуют, будут новые изменения в правительстве. Нельзя говорить, что оно окончательное, как и говорилось раньше - это временное правительство. И в будущем будут проведены реформы», - заявил представитель делегации, которая участвовала в переговорах в Москве.

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел России. Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что российская сторона выскажет свои претензии талибам*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания.

*Запрещенная в России террористическая организация