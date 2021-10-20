Посол РФ сообщил, что талибы* не обращались к Москве за военной помощью Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* не обращалось за военной помощью к России, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Речи [об этом] вообще не идет», – сказал дипломат журналистам.

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел России. Возглавил делегацию заместитель председателя временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Кроме того, в составе делегации прибыли несколько министров, в частности глава МИД Афганистана Ахмадулла Муттаки.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва выскажет свои претензии «Талибану»*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания. При этом Россия не ожидает каких-либо прорывных решений.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями талибов* во время их визита в Москву.

*Запрещенная в России террористическая организация