Экс-главком Севфлота сообщил, что подлодка «Курск» погибла из-за столкновения с субмариной НАТО

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года. Фото: Пресс-служба Северного флота ВМФ России

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» 21 год назад затонула в Баренцевом море в результате столкновения с субмариной НАТО, которая следила за нашей АПЛ. Об этом сообщил адмирал Вячеслав Попов, который в то время командовал Северным флотом России.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», - рассказал экс-главком Севфлота в интервью РИА Новости.

Он добавил, что «с вероятностью 90%» знает, как называлась подлодка Альянса, из-за которой погиб весь экипаж «Курска», однако отказался озвучивать ее название, поскольку, по его словам, для этого «нужно иметь доказательства и выложить их».

«Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», - сказал адмирал Попов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, атомная подлодка затонула 12 августа 2000 года, в результате погиб вес экипаж – 118 человек. В тот день «Курск» должен был провести учебную торпедную атаку. По одной из версий, на борту АПЛ взорвалась учебная торпеда, которая привела к детонации других зарядов стеллажных торпед.

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