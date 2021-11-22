Россиянина будут судить в Минске за причинение вреда национальной безопасности Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минске будут судить гражданина России, обвиняемого в разжигании социальной вражды и причинении вреда национальной безопасности Белоруссии, сообщает Генеральная прокуратура республики.

«Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации Д., которому инкриминированы разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет», – сказано на сайте ведомства.

Следствие полагает, что россиянин с 19 января по 21 мая 2021 распространял в Telegram голосовые сообщения с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». Уточняется, что мужчина «разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности», пытался сформировать у пользователей мессенджера отрицательный образ представителя власти и склонял людей к противозаконным действиям.

Правоохранители обвиняют россиянина также в призывах к насильственному захвату государственной власти в Белоруссии и беспорядкам в стране. В настоящее время мужчина находится под арестом.