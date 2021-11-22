Названы регионы России с самыми высокими зарплатами Фото: Олег ЗОЛОТО

Чукотский, Ямало-Ненецкий автономный округи и Магаданская область стали регионами с самым высоким уровнем заработных плат, следует из анализа, проведенного РИА Новости.

В северный регионах зарплаты оказались даже выше чем в Москве. Первое место по уровню заработных плат занимает Чукотка, в которой более 46% работников получает свыше 100 тысяч рублей. ЯНАО стал вторым – там больше 100 тысяч получают 40,5% работников, Магаданская область расположилась на третьем месте – 32,1% сотрудников предприятий там имеют зарплату выше 100 тысяч рублей.

Москва оказалась по уровню зарплат лишь пятой. В столице более 100 тысяч около 30% работников. Также на высоких позициях разместились Сахалинская область, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия. Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в этих регионах превышает 20%.

Как отмечается в исследовании, с августа 2020 по август 2021 в России зарплату более 100 тысяч рублей получают порядка 8,8% занятых. По словам аналитиков, такой доход почти всегда обеспечивает средний достаток для работника, а некоторые считают его высоким.

центров, и на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России, в том числе иностранных.