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Политика22 ноября 2021 9:23

Президенты России и Палестины встретится в Сочи 23 ноября 2021 года

Они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас проведут встречу во вторник, 23 ноября. Переговоры между лидерами государств состоятся в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что основными вопросами повестки станут отношения России и Палестины, а также ситуация на Ближнем Востоке.

"Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учётом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию", - говорится в сообщении Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае 2021 года, во время очередного обострения палестино-израильского конфликта, российский лидер призвал к прекращению насилия с обеих сторон, напомнив, что новый виток конфликта между палестинцами и израильтянами уже привел к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.